Неожиданный выбор: найден исполнитель хита в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

«Счастье вдруг... в тишине...» — наверняка все помнят этот легендарный хит из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». В самом фильме его исполнили дважды. В первый раз Жорж Милославский голосом Валерия Золотухина, а во второй — Наталья Крачковская в конце фильма, когда ее героиню вели к карете скорой помощи. Но, может, это пела не она?

Есть версия, что мы слышим вовсе не голос Крачковской. Например, нет сомнений, что именно она пела в фильме «Место встречи изменить нельзя» в одном из эпизодов. Также ее голос отчетливо слышен в картине «Цирк приехал», где компанию артистке составил Михаил Пуговкин. А вот с эпизодом из «Ивана Васильевича» все не так однозначно. Вроде бы узнаются характерные нотки Крачковской, но не совсем отчетливо. Не исключено, что песню «Счастье» исполнила Нина Бродская. Она же спела и легендарную композицию «Звенит январская вьюга» вместо Натальи Селезневой. О том, что вместо голоса Крачковской зритель, возможно, слышит Бродскую, рассказал автор Дзен-канала «Горожанин».