Неожиданный триумф: 3 российских мультика, от которых пришли в восторг иностранцы

Российские проекты давно могут составить конкуренцию западным фильмам и сериалам. При этом не только оригинальные телевизионные идеи российских продюсеров популярны на Западе. Как оказалось, и мультипликация не остается без внимания иностранных зрителей.

Например, мультфильм «Лунтик» уверенно покоряет весь мир. Шоу уже транслируется в Венгрии, Сербии, Финляндии и Таиланде, при этом число стран только увеличивается. Подобная ситуация сложилась с «Машей и Медведем». Популярный сериал про озорную девочку полюбился преимущественно в странах Азии. Так, на Тайване героев мультфильма знают 90% местных детей, а, например, в Турции в честь них построили специальный парк аттракционов.

Самыми же популярными у иностранцев оказались «Смешарики». Шоу транслируется в 60 странах мира и переведено на 15 языков. При этом больше всего проект полюбился юным жителям Китая. Там сериал посмотрело даже больше зрителей, чем в России, а в ближайшее время местные мультипликаторы представят публике совместную работу «Панда и Смешарики».