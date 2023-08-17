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Неожиданный поворот: жена Николаева заговорила о приемной дочери

17 августа 2023 10:45
Неожиданный поворот: жена Николаева заговорила о приемной дочери

Артистка раскрыла всю правду публике.

Несколько дней назад Юлия Проскурякова отметила 41-летие. В честь праздника в одном из СМИ вышел материал, посвященный молодой жене Игоря Николаева. В статье обнародовали ряд кадров и фактов, которые насмешили актрису.

Дело в том, что Юлию Николаеву, дочь композитора от первых отношений, в ряде СМИ назвали приемной дочерью пары. Это привело к волне слухов о том, что музыкант втайне удочерил девочку еще до брака с Проскуряковой. И сплетен стало настолько много, что именинница не смогла их игнорировать. Певица высмеяла невнимательных представителей СМИ, указав им на ошибку.

Помимо этого, журналисты перепутали на одном из снимков отца артистки, назвав его мужем, что вновь рассмешило Проскурякову.

«Как поменялся Игорь на вашем сайте! Ну это просто…» — не смогла сдержать эмоций певица.

Неожиданный поворот: жена Николаева заговорила о приемной дочери
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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