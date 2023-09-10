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Неожиданный поворот: Высоцкая высказалась о внебрачном ребенке Кончаловского

10 сентября 2023 18:45
Неожиданный поворот: Высоцкая высказалась о внебрачном ребенке Кончаловского

У режиссера бурная личная жизнь.

Юлия Высоцкая не смогла остаться в стороне от новости о том, что у ее мужа есть внебрачный ребенок. Андрей Кончаловский о личном откровенничать не любит, а вот его супруга охотно поделилась любопытными подробностями.

О существовании Дарьи Михалковой известный режиссер узнал в 90-х. Ее мать — бывшая возлюбленная постановщика Ирина Бразговка. Целых 17 лет она скрывала от дочери, кто ее отец. Когда правда вышла наружу, родственники познакомились и начали общаться. ДНК-тест не проводили, поскольку Кончаловский и без него признал своего ребенка и впоследствии стал оказывать ему материальную помощь.

Между тем Высоцкая отметила, что к подобным историям относится спокойно. Телеведущая только рада тому, что ее супруг, пусть и поздно, но наладил общение с дочерью.

«Девочка наша. Все разрешилось хорошо», — подметила избранница кинодела.

Неожиданный поворот: Высоцкая высказалась о внебрачном ребенке Кончаловского
Фото: Legion-Media, кадр из программы "Звезды сошлись"
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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