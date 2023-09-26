Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором

СМИ не раз разводили Надежду Бабкину с Евгением Гором. Писали, что супруги мирно расстались, никому не объясняя причин. Позже заговорили о том, что у избранника певицы новый роман. Но теперь дело приняло неожиданный поворот.

Музыкант выпустил совместную песню и клип на нее с Еленой Воробей. Многие тут же решили, что это и есть истинная причина разрыва возлюбленных. Якобы уж слишком пылкие взгляды бросает бизнесмен на свою партнершу: такого Надежда Георгиевна уж точно не простила бы.

Артистка не осталась в стороне от этих слухов и раскрыла любопытные подробности отношений руководителя театра «Русская песня» с мужем. Юмористка произнесла всего одну фразу, которой прояснила пикантную ситуацию.