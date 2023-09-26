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Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором

26 сентября 2023 18:30
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором

Правда пришла откуда не ждали.

СМИ не раз разводили Надежду Бабкину с Евгением Гором. Писали, что супруги мирно расстались, никому не объясняя причин. Позже заговорили о том, что у избранника певицы новый роман. Но теперь дело приняло неожиданный поворот.

Музыкант выпустил совместную песню и клип на нее с Еленой Воробей. Многие тут же решили, что это и есть истинная причина разрыва возлюбленных. Якобы уж слишком пылкие взгляды бросает бизнесмен на свою партнершу: такого Надежда Георгиевна уж точно не простила бы.

Артистка не осталась в стороне от этих слухов и раскрыла любопытные подробности отношений руководителя театра «Русская песня» с мужем. Юмористка произнесла всего одну фразу, которой прояснила пикантную ситуацию.

«От таких женщин не уходят!» — подчеркнула звезда в шоу «Ты не поверишь!», намекая на то, что Гор и Бабкина по-прежнему вместе.

Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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