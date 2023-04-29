Неожиданный поворот: раскрыта тайна происхождения Кудайбергена

Димаш Кудайберген давно прославился не только в родном Казахстане, но и по всему миру. Музыкант никогда не скрывал историю своей семьи, но не так давно среди фанатов начались активные споры о том, кем же на самом деле является артист.

Так, армия поклонников не могла определиться, чьим потомком является исполнитель — казахов или кыргызов. В течение долгого времени они пытались прийти к единой точке зрения, пока отец Димаша Канат Айтбаев не раскрыл всю правду.

Как оказалось, прабабушка артиста происходила из рода Быламык. Она была выдана за муж за мужчину по имени Толеубай. И ее молодой супруг происходит из двух родов — Талпак и казахского рода Кыргыз.

Именно из-за этого произошла путаница, которая привела к многочисленным спорам. Фанаты не поняли, что род потомков артиста носит название Кыргыз, но это не является национальностью. Димаш же, как пишет «Спутник », происходит из семьи казахов, поэтому у поклонников нет поводов сомневаться в этом.