Неожиданный поворот: Навка публично обратилась к Жулину, который вонзил в ее спину не один нож

Многие еще не забыли, как подло Александр Жулин обошелся с Татьяной Навкой. И тем удивительнее, что после всего пережитого олимпийская чемпионка тепло обратилась к бывшему мужу на многомиллионную аудиторию.

Тренер вонзил в спину Навки не один нож. Жулин признался, что, находясь в браке с фигуристкой, творил непотребные вещи. Он изменял своей жене и пытался уйти из семьи, в которой подрастала дочь Александра. Например, за спиной возлюбленной Александр крутил роман с Оксаной Грищук, а после положил глаз на Наталью Михайлову, на которой впоследствии и женился, оставив Татьяну.

Можно только догадываться, что творилось в душе олимпийской чемпионки, когда она узнала об изменах мужа. Но старые обиды остались в далеком прошлом. Сегодня Навка благодарна экс-супругу за все. В соцсетях она трогательно обратилась к Жулину, поздравив его с 60-летним юбилеем.

Навка оставила массу теплых пожеланий в адрес Александра. Фигуристка подчеркнула, что ее бывший муж — прекрасный отец и потрясающий тренер, который помогает своим спортсменам добиваться наилучших результатов.