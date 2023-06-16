Неожиданный поворот: Королева честно высказалась об эмиграции

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса покинули родину или живут на две страны. Одни селебрити тщательно скрывают это от публики, а другие делают честные заявления. Высказалась на тему эмиграции и Наташа Королева.

Поклонники давно опасаются того, что она решит перебраться в США. В этой стране много лет живет мама артистки — Людмила Порывай. Она вышла замуж и обосновалась в Майами. Знаменитая дочь часто приезжает к ней в гости. Но планов на переезд в Штаты не строит.

«Не мое», — расставила все точки над i исполнительница в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

Певица призналась, что не может представить своей жизни без России. Для многих такой поворот стал неожиданным. Хейтеры были готовы растерзать жену Тарзана за подлое «предательство», но та не дала им повода, отказавшись от возможности навсегда улететь за океан.