Неожиданный поворот: какой секрет о личной жизни хранит пацанка из «Лицея»

Лена Перова прославилась на всю страну, став солисткой группы «Лицей». Долгие годы артистка строила карьеру певицы и телеведущей, но при этом старательно скрывала свою личную жизнь от публики.

Так, Перова признавалась, что в конце 90-х была супругой одного высокопоставленного чиновника. Но их брак не продлился и нескольких лет, а развелись муж и жена из-за загруженного графика исполнительницы. После этого певица встречалась с администратором группы «Земляне» Евгением Курбатовым. А расставшись с ним, перестала рассказывать фанатам о романах.

Как оказалось, Перова не одинока. Она состоит в отношениях уже много лет, но не раскрывает никаких деталей союза. Певица тщательно держит в тайне свою семью, но известно, что детей у пары нет.

Неожиданная новость шокировала поклонников знаменитости. Многие признались, что даже не догадывались о возлюбленном кумира, и пожелали ей счастья.