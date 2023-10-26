Неожиданный поворот: Бузова все-таки воссоединилась с бывшим

После скандального расставания с Давидом Манукяном Ольга Бузова старательно избегала бывшего возлюбленного. В течение нескольких лет они не появлялись вместе на светских мероприятиях и шоу. Поклонники были уверены, что пара уже никогда не воссоединится, однако не так давно стало известно, что бывших возлюбленных все же видели вместе.

Как оказалось, Манукян принял участие в реалити-шоу «Сокровища императора», съемки которого последние недели проходят в Китае. Бузова же выступила на проекте в качестве ведущей вместе с Михаилом Галустяном.

Пока неизвестно, как именно прошла встреча двух знаменитостей. Однако поклонники уверены, что из-за Бузовой и Манукяна реалити станет одним из самых интересных за последнее время, ведь каждый выпуск может завершиться большим скандалом. Некоторые же фанаты предполагают, что пара, наоборот, воссоединится благодаря проекту.