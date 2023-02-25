Неожиданный ответ: почему россияне обожают «Следствие вели…» с Каневским

Смотря криминальные сериалы или детективные фильмы, зрители почти всегда испытывают удовлетворение и спокойствие от того, что главного преступника удалось поймать, и он получит по заслугам. Однако когда дело касается происшествий которые действительно были в нашей истории, все подробности этих событий вызывают лишь мурашки по коже.

Тем не менее документальная передача «Следствие вели…», даже несмотря на пугающие сюжеты, продолжает собирать у экранов множество телезрителей.

Уже 17 лет ведущий Леонид Каневский во всех подробностях рассказывает о преступлениях, совершенных в советские годы.

Мужчина признаётся, что сейчас его аудитория состоит из очень молодых людей и даже знает объяснение этому феномену. Он считает, что ребята просто хотят больше узнать о времени, в котором жили их папы и мамы, а также бабушки с дедушками. С этим трудно не согласиться, ведь в каждой серии телеведущий показывает быт обычных людей и отношения между ними.