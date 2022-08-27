Неожиданное заявление: раскрыты подробности съемок космической одиссеи Пересильд

Около года назад Юлия Пересильд вместе с Климом Шипенко отправились на орбиту, чтобы снять эпизоды для фильма «Вызов». Смелый полет вызвал ожесточенные споры среди поклонников: многие не были уверены, что знаменитости действительно решились на такой шаг. Теперь же актер Михаил Тройник вновь заставил пользователей Сети обсуждать ту ситуацию.

Как отметил артист, он получил огромное удовольствие от работы с Пересильд и Шипенко над картиной «Вызов». По его словам, актриса настолько сильно погружается в свою роль и отдается ей, что он готов был бы даже отправиться с ней в космос.

«Юлия бросается в работу с головой, мотивирует. С ней не страшно в космос полететь, это правда», — цитирует слова артиста портал Hello!.

Подобное высказывание смутило поклонников. Многие предположили, что таким образом Тройник раскрыл правду, поэтому на самом деле артистка не была на орбите, а все съемки являются постановочными. Ведь Пересильд якобы была на орбите, и подобные уточнения выглядят «странно».