Неожиданное прибавление: в дом Пугачевой на Кипре пришла радость

В последние полтора года Алла Пугачева скитается по миру. Сначала Примадонна вместе с мужем и детьми осела в Израиле, однако из-за тяжелой ситуации в стране перебралась на Кипр. Недавно певицу видели в России, но ее визит оказался кратковременным. Вряд ли постоянные перемещения благотворно влияют на Лизу и Гарри.

Родители решили порадовать своих отпрысков и поселить кое-кого в их доме. Артисты опубликовали в соцсетях видео, на котором показали своего нового питомца. Им стал милый черный щенок, который сразу же завоевал расположение сына Пугачевой. На кадрах, снятых в Латвии, видно, как мальчик играет с четвероногим другом.

Сообщается, что песик получил имя Роки. Поклонники звездной пары уверены, что Алла Борисовна решила завести собаку, чтобы помочь своим детям адаптироваться к школе и к новому окружению в чужой стране.