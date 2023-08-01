Неожиданное пополнение в семье: жена Виторгана проговорилась о деталях поездки в Латвию

Эммануил Виторган и его жена Ирина поделились радостными новостями. Их и без того немалое семейство стало еще больше. Отпраздновать это радостное событие супруги отправились в Юрмалу.

После потери первой жены Аллы Батлер Виторган долго не мог прийти в себя. Ирина Млодик, которая была подругой покойной, изо всех сил пыталась поддержать вдовца, и между ними завязались отношения. В 2003 году Ирина вышла замуж за актера, а в 2018 году у них родилась дочь Клара. Она на два года младше, чем ее племянник Платон, сын Максима Виторгана.

На этот раз семья Виторганов пополнилась зятем. Алла, сестра-близнец Ирины, вышла замуж в Латвии. На торжестве собралась вся семья. Сама Ирина тоже выросла в Юрмале, но переехала в Москву, когда первый раз вышла замуж. Эммануил Гедеонович и его супруга сердечно поздравили своих родственников с бракосочетанием.