Неожиданное богатство ждет эти знаки Зодиака в августе 2023: держите карман шире

Желание повысить свой доход присуще многим людям, но не всем удается его реализовать. Кто-то слишком ленив для того, чтобы зарабатывать больше чем есть, кто-то - не особенно удачлив и постоянно упускает выгодные шансы. Без помощи Фортуны тут не обойтись. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут рассчитывать на неожиданное богатство в августе 2023 года - счастливчиков всего два.

Близнецы

Представители воздушной стихии, в целом, никогда не испытывают трудностей с зарабатыванием денег. Порой кажется, что Близнецы могут сотворить их из ничего, хлопнуть в ладоши - и обнаружить в своем кармане увесистую пачку купюр. Проблема лишь в том, как знак ими распоряжается. Близнецы слишком часто тратят все до копейки.

Поэтому, несмотря на свою везучесть, подопечные Меркурия постоянно нуждаются в притоке финансов.

В августе 2023 их потребности будут удовлетворены сполна - звезды обещают пополнить кошелек Близнецов солидной суммой. А вот откуда именно она появится, зависит от обстоятельств в жизни каждого представителя знака.

Вполне возможно, что Близнецам, успешно зарекомендовавшим себя в своей сфере деятельности, поступит выгодное деловое предложение. А может быть, хобби, которое приносило этому знаку удовольствие на досуге, неожиданно станет еще одним источником для заработка. Социальные сети помогут в продвижении своего дела.

Козерог

“Копейка рубль бережет”, - любит приговаривать Козерог, пересчитывая свои кровные. К деньгам у представителей земного знака отношение особое, трепетное - они никогда не швыряются ими налево и направо, а тщательно берегут. Но время от времени им все равно приходится раскошелиться на важные, и, как правило, дорогостоящие приобретения.

Дополнительные деньги не помешают даже таким рачительным натурам, как Козерог.

У уроженцев знака есть глобальные цели, которые потребуют значительных финансовых вложений - например, покупка или строительство собственного жилья. Последний месяц лета принесет Козерогу солидную сумму, которую можно будет положить в общую копилку.

С наибольшей вероятностью это будет заслуженная премия на работе. Представители земной стихии - те еще трудоголики, готовые проводить в офисе все свое время. Их старания и усилия не остаются незамеченными руководством, поэтому в августе Козерога ждет весомое финансовое поощрение.