Неожиданно: Волочкова перестала скрывать заметно округлившийся живот (фото)

Новый выход Анастасии Волочковой в свет наделал немало шума. Во время выступления балерина удивила публику своими новыми формами.

Для очередного выхода на сцену артистка облачилась в платье в пол по фигуре и тем самым перестала скрывать заметно округлившийся живот. Теперь пользователи Сети вовсю поздравляют знаменитость с интересным положением.

Впрочем, Волочкова не спешит делать откровенных заявлений на тему своей беременности. Вместо этого прима охотно рассказывает о многочисленных ухажерах и о бурной личной, а также творческой жизни.

Ранее звезда не говорила о том, что собирается замуж или намерена стать матерью во второй раз. Добавим, что у Волочковой есть дочь Ариадна от отношений с бизнесменом Игорем Вдовиным. Звездная наследница после расставания родителей предпочла остаться с отцом.