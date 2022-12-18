Неожиданно: Валя из «Универа» оказался не тем, за кого его принимали зрители

Комедийный сериал «Универ» стал одним из самых популярных проектов на телевидении. В новых сезонах зрителям полюбился застенчивый ботаник Валя, который, несмотря на высокий интеллект, испытывал сильные проблемы с социализацией.

Александр Стольников, сыгравший студента, в реальной жизни очень интересен как личность. Молодой человек преуспел в занятиях бальными танцами и изучении истории. Решение пойти в театральный вуз было обусловлено тем, что он сможет играть на экране и танцора, и короля.

В отличие от героя «Универа» актер добился успеха в личной жизни.

Он давно женился на художнице по костюмам и воспитывает детей. Увидев его на улице вместе с семьей, не сразу поймешь, кого же он напоминает. Вместо неуклюжего студента умника в очках, он выглядит как настоящий мужчина, готовый взять на себя ответственность за близких людей.