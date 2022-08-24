Неожиданно: стало известно, что происходит с цветами, которые охапками дарят российским звездам

Ни один концерт звезд отечественного шоу-бизнеса не обходится без цветов от благодарных поклонников. И всем без исключения хочется, чтобы именно их букет любимый исполнитель забрал домой, однако так бывает крайне редко.

Что обычно происходит с охапками цветов, порталу BLITZ+ рассказал Леван Тодуа. Светский обозреватель успокоил фанатов, отметив, что в мусорный бак их подарки не выбрасывают, но и себе не оставляют.

Как оказалось, в большинстве случаев артисты щедро делятся цветами со своей командой — например, с танцорами или с директорами. Мягкие игрушки чаще всего отправляются в детские дома. По уверению Тодуа, лишь «очень роскошные букеты» и подарки музыканты забирают домой.

Впрочем, есть и исключения. «Поп-короля, например, удивить трудно, но у него есть огромный особняк. Там целый стеллаж под подарки», — подытожил Тодуа.