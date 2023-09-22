Неожиданно: SHAMAN скрывает неудобную правду о прошлом

Певец SHAMAN стал очень популярен в 2022 году. На самом деле молодого человека зовут Ярослав Дронов, он не раз предпринимал попытки построить карьеру исполнителя. Он приходил на шоу «Голос» и «Фактор А», но так и оставался незамеченным. Лишь композиция «Встанем» подарила ему всенародную известность.

Патриотические посылы стали основой творчества Ярослава — каждая следующая песня так или иначе рассказывает о любви к родине, смелости и силе народа. Но таким SHAMAN был не всегда, и свое прежнее «я» вокалист тщательно скрывает от фанатов.

Став популярным, Дронов начал удалять из Сети все старые данные — фотографии, видео, записи выступлений. Сам Ярослав этого не отрицает. По словам молодого человека, он сейчас стал другим артистом и не хочет, чтобы представления о нем строили, основываясь на старом творчестве. Хотя многие пользователи Сети уверены, что певец просто боится, ведь его старые песни могут счесть не такими уж патриотичными.