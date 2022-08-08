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Киноафиша Статьи Неожиданно: потерявшего всякий стыд Прилучного застали за поцелуями с «бородатой» Брутян

Неожиданно: потерявшего всякий стыд Прилучного застали за поцелуями с «бородатой» Брутян

8 августа 2022 16:55
Неожиданно: потерявшего всякий стыд Прилучного застали за поцелуями с «бородатой» Брутян

Фанаты уверены: актер не похож на себя в новых отношениях.

Павел Прилучный взбудоражил публику откровенными публикациями со своей возлюбленной Зепюр Брутян. Поклонники не ожидали от артиста таких бурных проявлений чувств.

Впервые об отношениях Прилучного и Брутян стало известно весной этого года: как уверяли СМИ, знаменитости тайно женились. При этом сами артисты никак не комментируют свою личную жизнь, но в социальных сетях не отказывают себе в удовольствии делиться весьма провокационными постами. Например, не так давно на страницах Прилучного и Брутян появилась серия роликов, где он целуется со своей избранницей. При этом артист специально использует фильтр с искусственной бородой, который иногда переходит и на лицо самой Брутян.

«На райончике... Паша Прилучян», — иронизирует над новым образом возлюбленного актриса.

Подписчики не оставили без внимания неожиданную публикацию Прилучного. Многие отметили, что не привыкли видеть на страницах серьезного актера так много откровенных записей: раньше он не позволял себе подобных роликов с другими своими избранницами.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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