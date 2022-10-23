Неожиданно победил в «Голосе» и пропал: как сейчас живет и выглядит Сергей Волчков

Певец Сергей Волчков не сразу попал в шоу «Голос». Первый раз, когда он отправил запись с вокалом, он прикрепил неверный файл – и не прошел в следующий этап. Во втором сезоне исполнитель не просто оказался на сцене среди звезд, но и победил в шоу.

Волчков признается, что покойный Александр Градский не хотел отдавать ему победу, потому что по правилам победитель должен был работать с Universal Music Russia, а Градский мечтал увидеть певца в своей команде.

Однако Волчков все равно какое-то время сотрудничал с Градским и работал приглашенным артистом в его театре.

Сегодня Сергею Волчкову 34 года – он востребованный артист, а еще счастливый семьянин. Со своей женой Волчков в браке уже десять лет и с удовольствием делится снимками с любимой в соцсетях.