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Киноафиша Статьи Неожиданно: онкобольной Заворотнюк удалось триумфально вернуться на телеэкраны

Неожиданно: онкобольной Заворотнюк удалось триумфально вернуться на телеэкраны

8 августа 2022 10:00
Неожиданно: онкобольной Заворотнюк удалось триумфально вернуться на телеэкраны

Премьера сериала с участием актрисы удивила ее фанатов.

В прошлом году на экраны вышел многосерийный фильм «Каспий 24», наделавший немало шума. Главную роль в проекте получила Анастасия Заворотнюк, которая воплотила на экране роль амбициозной телеведущей, запускающей новый канал. Фанаты актрисы были счастливы вновь увидеть ее на экранах, хотя их мнения насчет съемок разделились. Одни предполагали, что онкобольная артистка смогла с триумфом вернуться к работе. А другие считали, что Заворотнюк воссоздали в кадре благодаря современным технологиям.

Неожиданно: онкобольной Заворотнюк удалось триумфально вернуться на телеэкраны

Как выяснилось, ни одна из этих версий не соответствовала действительности. Оказалось, что съемки проекта прошли еще в 2017 году, до обнаружения болезни Анастасии. Сериал долгое время находился в производстве, и показать его на телеэкранах решили только к 50-летнему юбилею Заворотнюк в апреле 2021 года, сделав своеобразный подарок ее поклонникам.

Паузу в карьере звезда взяла в 2019 году, вскоре после рождения младшей дочери Милы. Таким образом, «Каспий 24» на данный момент — одна из последних работ с участием Анастасии.

Фото: Кадр из сериала
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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