Неожиданно: куда пропала самая красивая ученица Ирины Винер (фото)

Ирина Винер воспитала немало выдающихся гимнасток. Между тем самой красивой ее ученицей многие считают Каролину Севастьянову, которая уже завершила свою спортивную карьеру.

В 2012 году знаменитость получила золото на Олимпиаде в Лондоне, после чего и попрощалась с художественной гимнастикой. Севастьянова не пожелала ни выступать дальше, ни заниматься тренерской деятельностью — она вычеркнула спорт из своей жизни и пропала с радаров.

Выяснилось, что 27-летняя Каролина решила заняться блогерской деятельностью. Множество рекламных контрактов позволяют ей ни в чем себе не отказывать. Что же касается личной жизни, то ее звезда пока не устроила.

В конце прошлого года она рассталась со своим возлюбленным — успешным предпринимателем Александром Мазановым. Поклонники заметили, что после этого Севастьянова стала еще больше путешествовать и публиковать в Сети свои откровенные фото.