Неожиданно: куда пропала самая красивая ученица Ирины Винер (фото)
Спортсменка ведет роскошный образ жизни.
Ирина Винер воспитала немало выдающихся гимнасток. Между тем самой красивой ее ученицей многие считают Каролину Севастьянову, которая уже завершила свою спортивную карьеру.
В 2012 году знаменитость получила золото на Олимпиаде в Лондоне, после чего и попрощалась с художественной гимнастикой. Севастьянова не пожелала ни выступать дальше, ни заниматься тренерской деятельностью — она вычеркнула спорт из своей жизни и пропала с радаров.
Выяснилось, что 27-летняя Каролина решила заняться блогерской деятельностью. Множество рекламных контрактов позволяют ей ни в чем себе не отказывать. Что же касается личной жизни, то ее звезда пока не устроила.
В конце прошлого года она рассталась со своим возлюбленным — успешным предпринимателем Александром Мазановым. Поклонники заметили, что после этого Севастьянова стала еще больше путешествовать и публиковать в Сети свои откровенные фото.