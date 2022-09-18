Неожиданно и печально: почему мальчик из «Золушки», которого обожал весь СССР, рылся в помойках

Юному актеру Игорю Клименкову было всего 13 лет, когда вышла знаменитая киносказка «Золушка», в которой он сыграл Пажа. Мальчик даже не хотел идти на кастинг – рассказывает Дзен-канал «Культурология», но обошел 25 тысяч претендентов на роль.

Впоследствии актер сыграл главного героя в фильме «Счастливого плавания», но с кино у Клименкова не задалось. В театральном он не проучился и года – после Клименков подал документы в художественно-промышленное училище, но не прошел по конкурсу, а потом все же поступил на исторический факультет, быстро его бросив.

В определенный момент Игорь Клименков увлекся гитарами – порой он лазил по помойкам, чтобы найти материалы для создания инструментов. Позже Клименков открыл секцию игры на гитаре в Доме художественной самодеятельности и вел отделение в Ленинградском музыкальном училище.

Клименков мечтал однажды открыть кукольный театр. И такая возможность появилась – артисту предложили переехать в Крым и стать директором музыкальной школы, пообещав выделить помещение и для театра. Не раздумывая, Клименков уехал на юг вместе с женой Ириной. В Крыму супруги создали свой кукольный театр «Светлячок».

Последние годы жизни Игоря Клименкова были омрачены проблемами с сыном. Его отпрыск Николай мечтал стать бизнесменом и набрал кредитов, которые за него отдавали пожилые родители. К тому же Клименков стал стремительно слепнуть – ему пришлось оставить любимые гитары и продать детище его жизни – кукольный театр. Умер легендарный Паж в марте 2006 года за день до своего 72-го дня рождения.