Неожиданно: этот российский фильм, в котором унизили американцев, обожают на Западе

Поклонники картины не могут скрыть своего восторга.

Спортивная драма «Легенда № 17» была представлена российским зрителям в 2013 году. Фильм рассказал историю триумфальной победы советской сборной по хоккею на Олимпиаде. Публика осталась в восторге от остросюжетной патриотичной истории. Однако, как оказалось, картину оценили не только в России.

Так, заграничные критики в один голос хвалят режиссерскую работу Николая Лебедева. По их мнению, постановщику удалось отдать дань уважения спортсменам-соотечественникам и прославить их на весь мир.

При этом не смутило экспертов и предвзятое отношение к другим странам, которое можно увидеть в фильме. На портале IMDb «Легенде № 17» присвоен рейтинг 7.5, а рецензии преимущественно хвалебные.