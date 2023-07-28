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Неожиданно: этот российский фильм, в котором унизили американцев, обожают на Западе

28 июля 2023 07:45
Неожиданно: этот российский фильм, в котором унизили американцев, обожают на Западе

Поклонники картины не могут скрыть своего восторга.

Спортивная драма «Легенда № 17» была представлена российским зрителям в 2013 году. Фильм рассказал историю триумфальной победы советской сборной по хоккею на Олимпиаде. Публика осталась в восторге от остросюжетной патриотичной истории. Однако, как оказалось, картину оценили не только в России.

Так, заграничные критики в один голос хвалят режиссерскую работу Николая Лебедева. По их мнению, постановщику удалось отдать дань уважения спортсменам-соотечественникам и прославить их на весь мир.

При этом не смутило экспертов и предвзятое отношение к другим странам, которое можно увидеть в фильме. На портале IMDb «Легенде № 17» присвоен рейтинг 7.5, а рецензии преимущественно хвалебные.

«Я не могу подобрать слов, насколько хорош этот фильм», «Обязательный к просмотру фильм», — уверены зрители со всего мира.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Легенда №17" 2013
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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