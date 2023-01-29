Неожиданно: даже если попытаетесь, не угадаете, сколько весит Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон не скрывает, что старается придерживаться специальной диеты. Герцогиня запрещает себе есть большое количество углеводов, а иногда употребляет лишь необработанные продукты. И такой подход к питанию заметно сказался на ее весе.

По данным СМИ, супруга принца Уильяма при росте в 175 сантиметров весит всего лишь 55 килограммов, что, исходя из популярной формулы Брокка, ниже нормы на целых 10 килограммов. Таких результатов герцогиня добилась не только благодаря ограничениями в еде, но и при помощи постоянного спорта: она регулярно занимается фитнесом.

Поклонники не скрывают: низкий вес заставляет их тревожиться о здоровье герцогини. Многие фанаты регулярно рекомендуют ей обратиться за помощью к специалистам, а некоторые даже были уверены, что она страдает от анорексии. Сама Кейт никак не реагирует на замечания публики и не комментирует свою худобу.