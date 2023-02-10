Неожиданно: что скрывает семья Романа Костомарова за двухметровым забором (фото)

Сегодня вся страна переживает за состояние прославленного фигуриста Романа Костомарова. Он попал в больницу с пневмонией, которая привела к осложнениям. Поклонники надеются, что скоро спортсмен прославится и вернется к любимой семье в свой роскошный загородный дом, скрытый за двухметровым забором.

Костомаров и его супруга Оксана Домнина, тоже звезда мирового фигурного катания, владеют огромным особняком. Снаружи он окружен прекрасным цветущим садом, за которым так старательно ухаживает мама Костомарова.

Интерьер гостиной оформлен в современном стиле, где преобладает красный цвет. На втором этаже огромные потолки и большие окна, которые создают в комнатах пространство. Это была инициатива Костомарова, который обожает много света и простор. Почти весь дом сделан из дерева, ведь это создает атмосферу особого уюта. Снаружи также есть баня, которую Роман построил своими руками. Роскошный особняк фигуриста посетили ведущие YouTube-канала «Загородный».