Неожиданная союзница: кто на самом деле помог Хюррем растоптать Махидевран

Зрители «Великолепного века» хорошо помнят напряженную историю любви наложницы Александры и султана. Героине Мерьем Узерли пришлось через многое пройти, чтобы стать главной женщиной в гареме и единственной возлюбленной Сулеймана. Она сталкивалась с издевательствами, оскорблениями, клеветой и предательством. В сериале Хюррем показали одинокой, ведь против нее были настроены практически все остальные наложницы.

Особенно острым был ее конфликт с Махидевран, которая не была готова уступать свой статус фаворитки султана. Но выяснилось, что в истории у рабыни по имени Роксолана — прототипа Хюррем — все-таки была верная подруга и помощница. Ей оказалась Гюльфем-хатун.

Если в «Великолепном веке» она смиренно приняла факт безразличия к ней султана, то в реальности женщина решила навредить Махидевран. Как сообщает издание «Комсомольская правда», Роксолана и Гюльфем-хатун постоянно обменивались сообщениями и письмами. И хотя Гюльфем никогда открыто не выступала против Махидевран, считается, что именно она дала подруге несколько полезных советов, как сместить мстительную фаворитку.