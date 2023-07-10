Неотразима: невозможно поверить, что вдове Магомаева уже 80 лет (фото)

Муслим Магомаев и Тамара Синявская стали мужем и женой в 1974 году. Музыканты прожили вместе долгую жизнь, а после смерти артиста в 2008 году певица осталась совершенно одна.

Как признавалась Синявская, ей так и не удалось смириться с уходом Магомаева. За прошедшие 15 лет она не смогла принять, что его больше нет рядом, а свободное время предпочитает проводить в их любимых парках и скверах.

Будни же артистка посвящает работе. Она возглавляет кафедру вокального искусства в ГИТИСе, а к своим ученикам относится как к собственным детям. Синявская окружает их заботой и любовью.

О жизни Синявской поклонники узнают из социальных сетей. Фанаты активно ведут страницы певицы, которая делится с ними свежими снимками. И на недавних фотографиях, как отмечают пользователи Сети, Синявская выглядит значительно моложе своих лет. 80-летняя исполнительница отличается молодостью и на кадрах выглядит очень счастливой и довольной жизнью.