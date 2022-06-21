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Киноафиша Статьи «Неоткуда отдавать ссуды»: плачевное положение Киркорова больше не секрет

«Неоткуда отдавать ссуды»: плачевное положение Киркорова больше не секрет

21 июня 2022 14:30
«Неоткуда отдавать ссуды»: плачевное положение Киркорова больше не секрет

Отар Кушанашвили уверен, что поп-королю грозит разорение.

Отар Кушанашвили поделился собственным мнением о юбилейном туре Филиппа Киркорова. По словам журналиста, исполнителю, который не жалеет денег на вложения в музыкальные шоу, может вскоре грозить разорение. Отар даже сравнил певца с Мадонной по уровню подготовки концертных номеров, декораций и нарядов. Но каждое из таких выступлений требует огромных средств.

Не секрет, что многие музыканты в подобных случаях обращаются за банковскими ссудами. И Кушанашвили уверен, что Киркоров также имеет кредиты, с возвратом которых могут возникнуть проблемы. Журналист привел данные об отмене некоторых концертов исполнителя из-за провокационного номера на сцене. А раз выступлений стало меньше, то и планируемых гонораров певец может не досчитаться. И потому Отар уже предрек Филиппу плачевное финансовое положение.

«Неоткуда отдавать ссуды», — отметил Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!».

Надо отметить, что пока поклонникам не кажется, что Киркоров на грани банкротства. Так, на недавно прошедшем экономическом форуме певец анонсировал новое направление для развития. Теперь исполнитель собирается вложить средства в строительство торгового центра в Ленинградской области.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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