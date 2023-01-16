Неоперабельные кисты в мозге: правду о здоровье Чуриковой скрывали годами

Инна Чурикова скончалась 14 января в Боткинской больнице. Последнее время артистка провела под наблюдением врачей, но, как оказалось, проблемы со здоровьем начались у нее значительно раньше.

Так, еще в 2019 году Чурикова была госпитализирована прямо из театра «Русская песня», где она участвовала в одной из постановок. Звезда сцены упала во время спектакля, и карета скорой помощи тут же отвезла ее в одну из столичных больниц. Неожиданное происшествие шокировало публику, но близкие Чуриковой так и не раскрыли правду и не рассказали, что тогда случилось с артисткой.

Уже спустя три года, как пишет «Комсомольская правда», знаменитость вновь столкнулась с подобной бедой. Она упала со сцены и получила серьезные травмы: перелом ребер, грудины и подвздошной кости. Артистка оказалась практически прикована к кровати, а во время обследования у нее обнаружились многочисленные кисты в головном мозге. Медики отказались оперировать звезду экрана и долгое время старались поддерживать ее состояние.

Все это время близкие артистки старательно скрывали правду о ее состоянии. Они не делились с публикой новостями, стараясь держать все в тайне, из-за чего многие поклонники даже не догадывались, что любимая артистка так серьезно больна.