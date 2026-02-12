Оповещения от Киноафиши
Статьи «Неоконченную пьесу…» Михалкова иностранцы выключают уже на 25-й минуте: «Простая болтовня богатых скучных людей»

«Неоконченную пьесу…» Михалкова иностранцы выключают уже на 25-й минуте: «Простая болтовня богатых скучных людей»

12 февраля 2026 18:08
«Неоконченную пьесу…» Михалкова иностранцы выключают уже на 25-й минуте: «Простая болтовня богатых скучных людей»

Часть зарубежных зрителей попросту не досматривает советский шедевр.

У «Неоконченной пьесы для механического пианино» на IMDb вполне крепкие 7,7 – и положительных отзывов больше, чем отрицательных. Но стоит нырнуть в раздел с единицами и четвёрками, как там всплывает один и тот же упрёк:

«Скучно», «Ни о чем», «Болтовня богатых скучных людей, которым нечего сказать».

Некоторые зрители признаются даже, что выключили фильм уже на 25-й минуте, и их главная претензия проста.

На экране аристократы на даче, разговоры о жизни, чувствах, несбывшихся надеждах. Для части иностранной аудитории это выглядит как бесконечное переливание из пустого в порожнее.

«Неоконченную пьесу…» Михалкова иностранцы выключают уже на 25-й минуте: «Простая болтовня богатых скучных людей»

Чеховский фатализм, паузы, неловкость, подтекст – всё это принимают за отсутствие действия. Но Михалков снимал не хронику светской скуки. Его картина – тонкая адаптация чеховских мотивов, где за внешней праздностью скрывается болезненное осознание упущенной жизни.

Герои говорят о пустяках, потому что не умеют говорить о главном. В этом и драма – интеллигентные, образованные люди оказываются беспомощны перед чувствами и временем.

В положительных рецензиях хвалят именно это: сложные характеры, атмосферу русской усадьбы, почти осязаемую летнюю тишину. Для одних – «просто болтовня», для других – медитативное размышление о любви, самообмане и смысле существования.

И если принять правила этой игры, фильм раскрывается совсем иначе, чем кажется на первых двадцати минутах.

Фото: Кадр из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
