Неофициальная премия за самые расистские киноляпы уходит «Последнему самураю»: японцы устали считать ошибки

Красивая сказка заставит вас полюбить страну восходящего солнца, но к реальности отношения не имеет.

В 2003 году Голливуд выпустил исторический эпос «Последний самурай» — красивую, пафосную драму о чести, традициях и белом герое, который становится сердцем японского сопротивления. Картина собрала кассу и номинации на «Оскар», но в самой Японии к ней отнеслись с прохладой и отвращением.

Почему? Потому что за эффектными баталиями и живописными пейзажами скрывалась удобная для Запада расисткая сказка, имеющая мало общего с реальной историей и культурой самураев.

Главная претензия — тотальное искажение истории. Сюжет строится вокруг американского военного Нейтана Олгрена (Том Круз), который помогает модернизировать японскую армию, а затем переходит на сторону самураев. В реальности среди иностранных военных советников в эпоху Мэйдзи не было американцев — эту роль выполняли в основном французские и немецкие офицеры.

Более того, японская армия к тому времени уже вовсю использовала современное огнестрельное оружие, включая самих самураев. Прототип персонажа Кацумото (Кен Ватанабэ), легендарный Сайго Такамори, активно внедрял новейшие военные технологии.

Фильм романтизирует самураев как благородных рыцарей, сражающихся за «сердце Японии» и императора. На деле к XIX веку это был привилегированный бюрократический класс, часто коррумпированный и не слишком популярный среди простого народа. И вознесение рыцарей миллионы простых японцев считают унижением.

Восстание было не духовным порывом, а классовой борьбой за сохранение власти и привилегий в условиях реформ, лишавших их особого статуса. А образ ниндзя, внезапно атакующих деревню, и вовсе взят из поп-культуры.

Японских зрителей также смутила логика «белого спасителя». Идея, что запойный американец за несколько месяцев осваивает самурайское искусство (на которое у японцев уходили годы) и становится моральным ориентиром показалось еще более расистским унижением. Безусловно, в Японии нашлись и те, кто оценил визуальную красоту фильма, игру актёров и попытку познакомить мир со своей культурой, но в целом «Последний самурай» остался для японцев сказкой по западным лекалам.