Неочевидные советы: только такие джинсы нужно носить в холодные времена года

За все последние годы джинсы смогли составить серьезную конкуренцию классическим брюкам. Деним уже давно перестал считаться материалом для рабочей униформы. От джинсов не отказываются ни возрастные дамы, ни офисные служащие.

Более того, если раньше зимой в гардеробе модниц все-таки преобладали брюки, то сейчас они оказались не у дел. Важно лишь выбрать подходящую модель джинсов, которая будет уместна в холодное время года.

Стилисты говорят, что сейчас в тренде по-прежнему прямой крой, клеш и так называемые бойфренды. Летом и весной можно сделать ставку на цвет материала, однако в холода качество выходит на первый план.

Необходимо выбирать модели, которые изготовлены из 100-процентного хлопка. Только в таком случае плотные джинсы смогут защитить ноги от пронизывающего ветра.

Также обратить внимание нужно и на шов. Строчка должна идти аккуратной волной по всей длине, никаких торчащих ниток не может быть видно.

И, наконец, определенные требования следует предъявлять к мелким деталям. На качественных вещах пуговицы, молнии и любые заклепки должны надежно держаться. Кроме того, у оригинальных предметов всегда есть название бренда на аксессуарах.