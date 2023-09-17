Неочевидные причины смерти мужа Пахмутовой не стали скрывать от россиян
93-летняя песенница переживает худший день в своей жизни.
16 сентября стало черным днем для всех любителей творчества Николая Добронравова. Любимый муж Александры Пахмутовой скончался на 95-м году жизни.
Как передает «Экспресс газета», поэта-песенника уже давно лечили от тяжелой болезни. Диагноз близкие, родственники и даже лечащие врачи предпочитают не раскрывать.
Новость стала неожиданностью для всех поклонников творчества лауреата госпремии СССР. В соцсетях люди выражают соболезнования Пахмутовой, опасаясь, чтобы болезненная потеря не сказалась на самочувствии пожилой пианистки.
Фото: Anatoly Lomokhoh/ агентство-источник, партнер/www.globallookpress.com