Неочевидные причины смерти мужа Пахмутовой не стали скрывать от россиян

93-летняя песенница переживает худший день в своей жизни.

16 сентября стало черным днем для всех любителей творчества Николая Добронравова. Любимый муж Александры Пахмутовой скончался на 95-м году жизни.

Как передает «Экспресс газета», поэта-песенника уже давно лечили от тяжелой болезни. Диагноз близкие, родственники и даже лечащие врачи предпочитают не раскрывать.

Новость стала неожиданностью для всех поклонников творчества лауреата госпремии СССР. В соцсетях люди выражают соболезнования Пахмутовой, опасаясь, чтобы болезненная потеря не сказалась на самочувствии пожилой пианистки.