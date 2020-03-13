«Необыкновенные чудеса»: поклонница помогла Пелагее стать заслуженной артисткой РФ

О радостном событии, которое произошло в творческой жизни Пелагеи, стало известно из ее официального профиля в Instagram. Снимок Указа Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года, опубликованный в аккаунте, свидетельствует о том, что исполнительнице народных песен присвоено звание заслуженной артистки России.

Этому событию предшествовала петиция, которую поклонница из Томска создала в соцсети в октябре прошлого года. Просьбу Алевтины Киселевой присвоить любимой артистке звание заслуженной поддержали сотни людей из разных городов, и даже Владимир Мединский, который тогда был министром культуры.

«Спасибо Алевтине Киселевой, поклоннице из Томска, за то, что написала куда-то петицию, спасибо всем, кто подписал ее впоследствии, спасибо Министерству культуры за то, что обратило на это внимание! Необыкновенные чудеса происходят с Полей всю ее творческую жизнь, это одно из самых необыкновенных», – сообщается в официальном профиле артистки.

Многие подписчики порадовались за исполнительницу народных песен и поздравили ее с получением звания.

«Молодец, Пелагея, действительное заслужено», «От души поздравляю, дальнейших успехов, удачи, здоровья и большого счастья!», «Она давно заслужила это звание», – отмечают пользователи сети.

Творческий путь российской певицы начался еще в четыре года, когда она впервые вышла на сцену. В восемь лет Пелагея поступила без экзаменов в Новосибирскую специальную музыкальную школу при консерватории. Через год она выступила на телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», в котором заняла первое место и получила почетное звание «Лучший исполнитель народной песни в России».

В 10 лет юная артистка подписала контракт с фирмой Feelee Records и стала учиться в музыкальной школе при Институте имени Гнесиных в Москве.

В июле 1999 года по приглашению Мстислава Ростроповича певица участвовала в музыкальном фестивале в Эвьяне, а Галина Вишневская назвала Пелагею «будущим мировой оперной сцены». В 14 лет юная артистка экстерном окончила школу и поступила в РАТИ на эстрадное отделение.

Затем в ее карьере были телешоу «Две звезды», «Достояние республики», победа в номинации «Солистка» в хит-параде «Чартова дюжина», участие в вокальной опере-импровизации Бобби Макферрина «Боббл» и наставничество в вокальном телевизионном шоу «Голос».

В 2014 году она стала «Заслуженным работником культуры Республики Ингушетия». Теперь достижения Пелагеи признаны на государственном уровне после присвоения ей почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».