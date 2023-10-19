Необычный выбор: Кончаловский назвал любимый советский фильм, который изменил его жизнь

Андрей Кончаловский известен как один из самых талантливых и продуктивных режиссеров страны. За годы карьеры он выпустил десятки фильмов, которые тепло приняли как российские, так и иностранные критики. Картины мэтра регулярно открывают международные фестивали, однако мало кто знает, благодаря какому фильму он решил связать свою жизнь с кинематографом.

Как оказалось, еще в юности Кончаловский увидел на экранах драму «Летят журавли» Михаила Калатозова. Лента произвела на него такое большое впечатление, что он решил полностью изменить свою жизнь и ушел из консерватории.

«Когда я увидел его, я понял, что должен заниматься кинематографом», — признавался Кончаловский.

В итоге он поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил в 1964 году. А уже на следующий год представил свою драму «Первый учитель», которая получила сразу несколько профессиональных наград.