Необычный тест на определение вашего характера

“Ты - то, что ты ешь”, - утверждал один из мыслителей древности. А вот современные психологи могли бы поспорить в этим известным высказыванием и заявить: “Ты - то, что ты говоришь”. Действительно, наш лексикон способен многое рассказать окружающим о нашем интеллекте, образовании, сфере деятельности и т.д. Специалисты в области психологии утверждают, что на основе наиболее частотных слов в речи можно даже определить, каково эмоциональное состояние человека. Так, например, в недавнем исследовании, опубликованном в американской газете Clinical Psychological Science ученые рассказали, что для людей, находящихся в депрессии, характерно использование конкретных слов. В качестве материала для анализа были использованы стихотворения Сильвии Плат - американской поэтессы, на фоне депрессии покончившей с собой в возрасте 30 лет, песни Курта Кобейна, а также около 7000 постов, оставленных участниками специализированных форумов для людей, пребывающих в депрессии. Ученые определили, что чаще всего в таком состоянии люди используют местоимения первого лица и слова, передающие абсолютные значения - “всегда”, “никогда” и т.д.

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