Необычный тест: какой фильм сняли бы о вашей жизни?

У каждого человека есть свои зрительские предпочтения. В 2018 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, проведенного среди россиян - они рассказали, какие жанры кино предпочитают. Самым востребованным жанром у отечественных зрителей стал батальный - 27% россиян чаще всего смотрят и пересматривают военные фильмы. Чуть меньше поклонников - в общей сложности 26% - у сказок и мультфильмов. На третьем месте с почетными 25% расположились комедии - легкий жанр оказался одним из самых популярных. Кроме того, в пятерку любимых зрителями киножанров вошли детективы (разгадывать вместе с персонажами головоломки и расследовать преступления любят 22% зрителей) и исторические картины - масштабные костюмные киноленты привлекают внимание 21% респондентов. К слову, как выяснилось, большинство опрошенным предпочитают фильмы отечественного производства - 83% признались, что больше всего их привлекает российское кино. Далее в тройке расположились США (40%) и Франция (15%).

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