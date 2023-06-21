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Необычный малыш: звезда «Голоса» Гарипова поразила народ первым фото сына

21 июня 2023 09:15
Необычный малыш: звезда «Голоса» Гарипова поразила народ первым фото сына

Фанаты долго этого ждали.

Поклонникам Дины Гариповой пришлось набраться терпения. Целый год артистка держала интригу и не показывала им своего сына. Однако в день его рождения обнародовала долгожданное фото.

Звезда «Голоса» впервые показала наследника в социальных сетях. Исполнительница выбрала снимок, на котором не разглядеть лицо малыша. Тем не менее кадр поразил народ.

Многие посчитали довольно необычным, что у крохи светлые волосы, хотя певица и ее муж Равиль Бикмухаметов с темной шевелюрой. К тому же у мальчика довольно необычное и редкое имя — Адам.

Подписчики поспешили поздравить именинника с первым годом жизни и оставили массу теплых слов.

Необычный малыш: звезда «Голоса» Гарипова поразила народ первым фото сына

«Пусть растет здоровеньким и самым счастливым», «Беззаботного и счастливого детства», «Крепкого здоровья маленькому солнышку, успехов Адаму во всех начинаниях и большого счастья», — написали фолловеры в комментариях.

Фото: Кадры из шоу «Голос», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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