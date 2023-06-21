Необычный малыш: звезда «Голоса» Гарипова поразила народ первым фото сына

Поклонникам Дины Гариповой пришлось набраться терпения. Целый год артистка держала интригу и не показывала им своего сына. Однако в день его рождения обнародовала долгожданное фото.

Звезда «Голоса» впервые показала наследника в социальных сетях. Исполнительница выбрала снимок, на котором не разглядеть лицо малыша. Тем не менее кадр поразил народ.

Многие посчитали довольно необычным, что у крохи светлые волосы, хотя певица и ее муж Равиль Бикмухаметов с темной шевелюрой. К тому же у мальчика довольно необычное и редкое имя — Адам.

Подписчики поспешили поздравить именинника с первым годом жизни и оставили массу теплых слов.