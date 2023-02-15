Необычные привычки Водолея, Близнецов и Весов: узнали себя?

Свои привычки есть у каждого человека, у кого-то они милые трогательные, у кого-то - неимоверно раздражающие. Существует и третий тип привычек, которые можно охарактеризовать как необычные или забавные - словно финальные штрихи к портрету, они дополняют наш образ и делают его неповторимым. Астрологи рассказали, какие причуды есть у представителей воздушной стихии - Близнецов, Весов и Водолея.

Близнецы

Представители воздушного знака наверняка сошли бы за своих в Италии или в любой другой стране, где во время разговора принято сильно жестикулировать. Собеседники Близнецов порой не знают даже, за чем интереснее следить - за нитью диалога или за руками уроженцев этого знака, ведь их жестикуляция не менее эффектна, чем речь.

Кроме того, у Близнецов есть еще одна характерная особенность.

Они никогда не выпускают из рук телефон.

Да, современные люди всегда находятся на связи, но представители этого знака просто бьют все рекорды. Телефон - последнее, что они держат в руках и перед сном и первое, что берут сразу же после пробуждения.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, в принципе слывут в гороскопе чудаками. Однако у них есть несколько привычек, которые выделяют их на фоне других знаков еще сильнее. Например, представители воздушной стихии никогда не возвращаются домой без покупок. Оказавшись за пределами дома, они обязательно что-то да купят, будь то даже стаканчик кофе.

Также у Весов есть привычка, которая раздражает многих окружающих.

Уроженцы этого знака, сидя, непременно рано или поздно начинают покачивать ногой.

Почему они это делают, Весы и сами вряд ли ответят, скорее всего, они даже не задумывались над причинами. Это получается у них само собой, непроизвольно.

Водолей

Уроженцы этого воздушного знака не представляют своей жизни без гаджетов. Если Близнецы привязаны только к своему телефону, то Водолей помешан на технике в целом, помимо смартфона, в его арсенале всегда есть как минимум планшет, ноутбук, компьютер, умные часы и так далее.

Он постоянно обновляет свой “технопарк”, покупая последние модели.

А вот чего Водолеи не любят, так это темноту. Как только приходят сумерки, представители знака торопятся зажечь хотя бы какой-нибудь источник освещения. Главное, чтобы не наступал полный мрак. При этом у каждого Водолея есть свои причины ненавидеть тьму, как забавные, так и серьезные.