Необычайной красоты малютка из приюта: в семье Серебряковых пополнение

Алексей Серебряков не ведет социальные сети, поэтому его личная жизнь остается скрыта от глаз публики. Новости о семье артиста можно узнать лишь в редких интервью. Но на этот раз известия пришли из другого источника: в Сети появилось видео радостного события.

В доме семьи Серебряковых всегда было не до скуки, ведь вместе с Алексеем и его супругой живут трое детей и пять собак. Но звездная чета решила, что этого недостаточно. Недавно они отправились в приют за очередным прибавлением.

В Telegram-канале «Сила стаи » появились кадры первой встречи артиста с новым членом семьи. Очаровательная русская борзая по имени Капа пополнила число домашних питомцев актера. Приют для животных, откуда забрали собаку, поблагодарил семью Марии и Алексея за то, что они подарили шанс на счастливую жизнь именно ей. Не заметить такую красавицу было сложно: новая любимица Серебрякова отличается необычно светлой, почти белой шерстью и большими добрыми глазами.