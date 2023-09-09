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Необычайной красоты малютка из приюта: в семье Серебряковых пополнение

9 сентября 2023 17:30
Необычайной красоты малютка из приюта: в семье Серебряковых пополнение

Редкие кадры появились в Интернете.

Алексей Серебряков не ведет социальные сети, поэтому его личная жизнь остается скрыта от глаз публики. Новости о семье артиста можно узнать лишь в редких интервью. Но на этот раз известия пришли из другого источника: в Сети появилось видео радостного события.

В доме семьи Серебряковых всегда было не до скуки, ведь вместе с Алексеем и его супругой живут трое детей и пять собак. Но звездная чета решила, что этого недостаточно. Недавно они отправились в приют за очередным прибавлением.

В Telegram-канале «Сила стаи» появились кадры первой встречи артиста с новым членом семьи. Очаровательная русская борзая по имени Капа пополнила число домашних питомцев актера. Приют для животных, откуда забрали собаку, поблагодарил семью Марии и Алексея за то, что они подарили шанс на счастливую жизнь именно ей. Не заметить такую красавицу было сложно: новая любимица Серебрякова отличается необычно светлой, почти белой шерстью и большими добрыми глазами.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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