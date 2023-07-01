Необъятная: это фото самой красивой женщины в мире шокирует даже любителей пышных форм

Поклонники видели Джулию Робертс в разных образах, но этот вряд ли когда-то забудут. Звезде устроили провокацию прямо в студии шоу Эллен ДеДженерес. Артистке пришлось забыть о чувстве стыда и сверкнуть пышными формами на многомиллионную аудиторию.

Эллен заявила, что знает, как увеличить число подписчиков в соцсетях за считаные минуты, и вызвалась показать это на примере Робертс. Не успела актриса согласиться, как к ней подбежали члены съемочной команды. Сотрудники надели на знаменитость силиконовый бюст с необъятной грудью, едва помещавшейся в розовое микробикини.

Формы были минимум девятого размера, и с таким «украшением» самую красивую женщину в мире точно еще никто не видел. Джулия и сама была шокирована своим преображением, но не растерялась и покрасовалась на камеру в облике настоящей секс-бомбы.