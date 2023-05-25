Необразованные подхалимы: Боня из «Дома-2» публично оскорбила простых россиян
Звезда придерживается невысокого мнения о своих соотечественниках.
Виктория Боня начинала свой путь к славе с «Дома-2». Со временем она стала популярной телеведущей, блогером, моделью и обосновалась в Ницце. Этот факт не дает покоя многим ее соотечественникам.
Особенно в России любят насмехаться над тем, как каждый год Боню «выгоняют» с Каннского кинофестиваля. Пока экс-участница скандальной телестройки красуется на красной ковровой дорожке, фотографы умоляют ее скрыться с их глаз. Такой позор звезду не останавливает — она вновь и вновь пробирается на мероприятие всеми мыслимыми и немыслимыми способами.
Боня устала слушать насмешки простых россиян и не придумала ничего лучше, чем оскорбить их. Виктория подчеркнула, что только на родине про нее говорят и пишут гадости. В других же странах ее появление в Каннах всегда производит фурор. По уверению модели, ее часто включают в топ лучших, например, за удачное платье или макияж.
Как полагает знаменитость, в России же большинство людей — это необразованные подхалимы, поэтому искренне радоваться за других здесь не принято.
«Наверное, наши люди не имеют достаточного уровня образования, сплоченности, чтобы поддерживать друг друга. У нас одно желание — гасить, давить друг друга. Я вижу только разъединенность, подхалимство и нелюбовь», — заявила модель в беседе с порталом Woman.