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Нео, проснись, ты стал Николасом Кейджем: этот забытый Sci-Fi боевик за $245 млн сравнивают с «Матрицей»

2 июля 2025 08:27
Нео, проснись, ты стал Николасом Кейджем: этот забытый Sci-Fi боевик за $245 млн сравнивают с «Матрицей»

Не стал культовым, но получит продолжение уже в обозримом будущем.

Николас Кейдж, шпионские игры, пересадка лиц и тюрьмы, в которых заключенные ходят в магнитных ботинках — если вы все еще помните «Без лица», то вам точно есть что рассказать детям о 90-х.

А если не помните, самое время пересмотреть: фильм Джона Ву снова в центре внимания. Этот антиутопичный боевик в 2025-м году сравнивают с «Матрицей», а некоторые фанаты и вовсе считают лучшим научно-фантастическим боевиком своего времени.

Герой, который лишился лица

По сюжету агент ФБР (Джон Траволта) меняется лицом с террористом (Николас Кейдж), чтобы внедриться в банду и спасти город от взрыва бомбы. Но вот незадача: злодей приходит в себя и крадёт его личность, устраняет хирурга и куратора из ФБР и... сам обезвреживает заряд. Зло торжествует, добро находится в тюрьме.

Нео, проснись, ты стал Николасом Кейджем: этот забытый Sci-Fi боевик за $245 млн сравнивают с «Матрицей»

Да, звучит безумно — но в руках Джона Ву рядовой боевик превращается в Sci-Fi триллер: в нем герой живет в постоянном страхе за собственную семью, но ничего не может с этим поделать.

Приземленная фантастика

Научной фантастики здесь немного, но в остальном — абсолютный максимум зрелищ. Погони, побег из тюрьмы, эффектная перестрелка в логове бандитов.

Сравнивают фильм, конечно, с «Матрицей», но если Нео попадал в реальный мир и осознавал, что его жизнь была симуляцией, то главный герой «Без лица» просто лишился привычной жизни, а ее за него начал проживать злейший враг. Обостряет конфликт то, что террорист в прошлом убил сына героя.

Нео, проснись, ты стал Николасом Кейджем: этот забытый Sci-Fi боевик за $245 млн сравнивают с «Матрицей»

Актерский бенефис

Кейдж и Траволта поочередно играют психопата и добряка: один из них превращается в бесноватого героя, второй — в харизматичного монстра. И всё это зрелище за 245 миллионов (по нынешнему курсу).

Поклонники ждут продолжения уже почти 30 лет. Режиссёр сиквела — Адам Вингард («Годзилла против Конга») уже заявлен, и вроде как Кейдж готов вернуться, несмотря на то, что его Кастор Трой мертв.

В эпоху CGI и цифровых дублёров старомодная безумная смена лиц вдруг снова звучит как вызов. А если и вправду выйдет вторая часть, то эта история явно еще сможет удивить зрителей и заставить задаться вопросом: кем ты станешь, лишившись собственного лица?

Как корабль назовешь, так он и поплывет: что значат имена Нео, Тринити и Смита из «Матрицы».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Без лица» (1997)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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