«Ненормально»: Королева впервые прокомментировала условный срок сына

В последнее время все чаще общественность сотрясают слухи не о Наташе Королевой и Сергее Глушко, а об их единственном сыне. В Сети бурно обсуждали сразу две кошмарные истории, участником которых якобы стал Архип Глушко. Так, писали, что звездный наследник зарезал ножом ректора института культуры, а также спровоцировал серьезное ДТП с двумя пострадавшими. Утверждалось даже, что Глушко-младшему назначили условный срок.

У певицы глаза на лоб полезли, когда она услышала об этих сплетнях от журналистов. От возмущения звезда даже начала немного заикаться.

«Это бред. Я, с одной стороны, понимаю, почему такое пишут. Им нужен трафик. Но с другой стороны, это же ненормально», — высказалась Королева в шоу «Ты не поверишь!».

К слову, история с аварией частично оказалась правдой. Сын артистки на самом деле попадал в ДТП, но будучи пассажиром такси. Никаких серьезных последствий у инцидента не было.