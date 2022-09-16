Ненависти Кейт Миддлтон к Меган Маркл нашлось объяснение: без принца не обошлось

После похоронной церемонии в Великобритании, на которой присутствовала вся королевская семья, чтобы проводить в последний путь королеву Елизавету II, в Сети вновь заговорили о вражде Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фотографии, на которых две герцогини запечатлены вместе, стали объектом пристального внимания публики.

Не прошла мимо них и журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня » она нашла объяснение ненависти Миддлтон к Меган. В первую очередь телеведущая обратила внимание на тот факт, что супруга принца Уильяма выглядит гораздо старше Меган, хотя на самом деле младше ее на один год. По мнению звезды, причина кроется в том, что герцогиня Сассекская, в отличие от Кейт, счастлива в браке и получает удовольствие от жизни.

Подметила Собчак и разное отношение принцев к своим женам. Уильям неизменно держится на расстоянии от своей возлюбленной, в то время как Гарри «очень нежен» с Меган. По словам журналистки, банальная женская зависть тоже стала одной из причин неприязни, которую Миддлтон испытывает по отношению к Маркл.