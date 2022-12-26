Ненависть и закат карьеры: куда пропала малышка Нина после съемок в «Чародеях»

Музыкальная комедия «Чародеи» — это такой же обязательный атрибут Нового года, как и фильмы Леонида Гайдая. В главной роли снялся Александр Абдулов, а его очаровательную сестренку сыграла юная Аня Ашимова. Но куда артистка исчезла после «Чародеев»?

На съемки музыкального фильма она попала случайно. 9-летняя Аня вместе с подружками отправилась на киностудию имени Горького, где проходил кастинг. Девочка подошла к трюмо с тремя зеркалами и начала корчить забавные рожицы. Режиссер фильма совершенно случайно увидел «перформансы» Ани и пришел в восторг. Так Ашимову утвердили на роль Нины.

Съемки стали для девочки увлекательным приключением, а она ведь даже не понимала, что играет с маститыми актерами СССР. К Ане замечательно относились и всячески опекали, а Абдулов стал ее покровителем. Но после съемок сказка кончилась. Ашимову начали травить в школе и обзывали «чародейкой», норовили сделать ей подножку, ударить, дернуть за косичку.

Возможно, из-за этого Анна решила не связываться с актерской карьерой. После школы она ушла в науку, посвятив себя изучению экономической информатики. А чуть позднее Ашимова вышла замуж и переключилась на семью. Других ролей, кроме Нины из «Чародеев», в ее фильмографии нет.