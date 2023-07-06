Ненависть фанатов «Клона» довела: Базилио изменился так, что не узнать
Стал тенью самого себя.
Неугомонный сплетник Базилио из «Клона» был одним из самых ярких персонажей сериала. Роль сыграл Силвиу Гиндани, которому на тот момент едва исполнилось 18 лет.
До теленовеллы «Клон» актер успел сняться в другом бразильском хите «Воздушные замки», но всемирную славу ему принес болтливый Базилио, помощник донны Журы в ее баре. Однако у этой популярности была и мрачная сторона.
Силвиу не мог спокойно пройтись по улице. Окружающие воспринимали актера как работника из бара и не упускали возможности обозвать его, толкнуть, пнуть или ударить. Даже друзья относились к Гиндани как к человеку второго сорта.
Это сильно травмировало Силвиу, который в реальной жизни не имел ничего общего с Базилио. Гиндани всеми силами пытался доказать, что он талантливый и разноплановый актер. В 2005 году артист снялся в сериале «Америка» в серьезной роли и смог немного избавиться от клейма сплетника.
Сегодня 39-летний Силвиу продолжает играть в кино, но теперь его не узнать. Актер сильно исхудал и превратился в тень самого себя. Видимо, та ненависть фанатов подкосила состояние Гиндани, и теперь ему приходится с этим жить.