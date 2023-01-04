Ненавидят всех окружающих: топ самых раздражительных знаков Зодиака

Каждому человеку знакомо состояние, в котором все без исключения раздражает и выводит из себя. Даже знаки заботы и внимания в таком настроении воспринимаются в штыки. А ведь на свете есть люди, которые пребывают в таком расположении духа едва ли не каждый день. По словам астрологов, неисправимые ворчуны и мизантропы, тайно ненавидящие все человечество, рождаются под определенными знаками зодиака. Эксперты перечислили представителей зодиакальной плеяды, которые испытывают неприязнь ко всем без исключения.

Овен

Представители огненного знака по своей натуре - эгоисты. Они свято убеждены, что мир вращается исключительно ради них. А если кто-то не разделяет мнения Овна, это выводит его из себя.

В глубине души уроженцы этого знака жаждут, чтобы все окружающие им подчинялись, а если этого не происходит, они будут обижаться и даже мстить тем, кто не признает в них лидера.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, любят, когда все идет в соответствии с их планами. Поэтому они раздражаются всякий раз, когда кто-то вмешивается в тщательно спланированное расписание. Представители земного знака терпеть не могут что-то менять, поэтому обязательно мысленно осыпят виновников самыми отборными проклятиями. При этом сами Девы обожают вмешиваться в чужие дела.

Скорпион

Больше всего на свете Скорпионов злит то, что их считают злыми. В зодиакальном круге представители водного знака имеют репутацию скандальных и неуживчивых персон. Вот только сами Скорпионы с этим категорически не согласны - они с пеной у рта будут доказывать, что это не так.

Кроме того, они часто находятся в плохом настроении и бесятся, когда видят, что кто-то источает позитив.

Козерог

Уроженцы земного знака сами по себе те еще мизантропы. Козероги стараются избегать людей, потому что при виде чьей-то глупости, жадности, лени буквально закипают от гнева. Правда, свои эмоции представители знака стараются не демонстрировать окружающим.

Если они как-то и показывают свое недовольство, то в виде игнорирования или холодного презрения.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея то и дело закатывают глаза от возмущения, когда сталкиваются с раздражающими людьми. Шуметь и ворчать по поводу того, что им не нравится, представители воздушного знака вряд ли станут, однако будут иронично подкалывать людей, которые их бесят, и устраивать им мелкие пакости.